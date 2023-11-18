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Армения — Уэльс: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2024 начнётся в 17:00

В матче 9-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Армении и Уэльса. Команды будут играть на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга отборочного турнира Армения на выезде обыграла Уэльс со счётом 4:2. В составе гостей по два мяча забили Лукас Селараян и Грант-Леон Ранос. За Уэльс забитыми мячами отметились Дэниел Джеймс и Гарри Уилсон.

Сборная Уэльса занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков. Лидирует сборная Турции (16).