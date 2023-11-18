Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки игрока «Барселоны» Рафиньи следующим летом

«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки игрока «Барселоны» Рафиньи следующим летом
Комментарии

Английский «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» Рафиньи. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, «шпоры» намерены попытаться приобрести бразильского футболиста летом 2024 года. Каталонский клуб будет готов продать Рафинью за € 70 млн. Подчёркивается, что продажа вингера поможет «Барселоне» преодолеть часть её финансовых трудностей.

Рафинья выступает за сине-гранатовых с лета 2022 года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Материалы по теме
«Челси» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Рафинье
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android