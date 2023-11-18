«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки игрока «Барселоны» Рафиньи следующим летом

Английский «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» Рафиньи. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, «шпоры» намерены попытаться приобрести бразильского футболиста летом 2024 года. Каталонский клуб будет готов продать Рафинью за € 70 млн. Подчёркивается, что продажа вингера поможет «Барселоне» преодолеть часть её финансовых трудностей.

Рафинья выступает за сине-гранатовых с лета 2022 года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.