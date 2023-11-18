Президент «Урала» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Ишкову и Дмитриеву

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к молодым футболистам екатеринбургского клуба Илье Ишкову и Игорю Дмитриеву.

«Мало ли что пишут, мы ни с кем не разговаривали. Пускай пишут, что хотят. Я не знаю, это правда или нет, но на данный момент по трансферу Ишкова и Дмитриева мы ни с кем не разговаривали и не хотим никого продать», — приводит слова Иванова Metaratings.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил об интересе «Зенита» к этим игрокам и защитнику московского «Динамо» Станиславу Бессмертному.

В нынешнем сезоне 18-летний Илья Ишков сыграл за «Урал» 19 матчей во всех турнирах, где отметился одним мячом и одной голевой передачей. 19-летний Игорь Дмитриев принял участие в 17 встречах и не отметился результативными действиями.