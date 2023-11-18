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Экс-игрок «Реала» Рамос объяснил, почему отказался подписывать футболку «сливочных»

Экс-игрок «Реала» Рамос объяснил, почему отказался подписывать футболку «сливочных»
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос, много лет выступавший за мадридский «Реал», объяснил, почему отказал болельщику в том, чтобы подписать футболку «сливочных».

«До этого момента я подписал шесть футболок «Реала», которые давали мне болельщики. Но потом выяснялось, что есть люди, которые выставляют их на аукцион или продают через Интернет», — приводит слова Рамоса Madrid Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Аккаунт Madrid Xtra в соцсети X (ранее Twitter)

Напомним, испанский защитник выступал в составе «сливочных» с 2005 по 2021 год. За это время Рамос принял участие в 671 матче во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 40 результативными передачами. Игрок перешёл в «Севилью» из «ПСЖ» в минувшем сентябре в качестве свободного агента.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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