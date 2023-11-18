Тренер сборной Кубы Кастильо: для меня большая честь встретиться со сборной России

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

«Матч со сборной Россией был запасным вариантом? Нет, он всегда был в наших планах. Для меня большая честь встретиться с таким соперником. Был также ещё один европейский соперник, который в конечном итоге не смог, поэтому мы сыграем только один матч против России. Изначально в планах было два матча, но сыграем только с Россией», — сказал Кастильо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).