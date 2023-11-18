Глушаков: ничего не знаю о сборной Кубы. Посмотрим, как развиваются экзотические страны

Бывший полузащитник сборной России и нынешний игрок костромского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о грядущем товарищеском матче российской национальной команды с Кубой.

«Поеду в Волгоград и буду смотреть матч России с Кубой вживую. Ничего не знаю о команде сборной Кубы. Матч товарищеский, можно проверить в делаешь новых футболистов — игровая практика сборной всегда нужна. Если есть такие матчи, то надо играть и задолго смотреть, что вообще в мировом футболе творится. Сейчас матчи с такими экзотическими странами — будем понимать, как они развиваются и к чему идём мы.

Результат важен всегда. Хотелось бы, чтобы сборная России выигрывала. Думаю, этого хочет тренер и каждый игрок, выходя на поле. Тем более в футболке сборной России», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сборная России сыграет с Кубой в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.