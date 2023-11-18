Лепёхин — об Ишкове и Дмитриеве: амбициозный человек с радостью пойдёт в «Зенит»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на информацию об интересе сине-бело-голубых к молодым игрокам «Урала» Илье Ишкову и Игорю Дмитриеву и защитнику московского «Динамо» Станиславу Бессмертному.

«Хотелось бы брать молодых игроков из своей академии, но «Зенит» берёт тех, кто подбирается к уровню основного состава. Это данность, так работают все клубы.

Естественно, Ишков и Дмитриев будут меньше играть, чем в том же «Урале». Если есть возможность попробовать себя в топовом клубе, как «Зенит», надо пробовать, потому что тогда станет понятно, соответствует ли этот футболист уровню «Зенита» или нет. Глупо было бы не воспользоваться таким предложением. Да, это риск, но амбициозный человек с радостью пойдёт в «Зенит», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».