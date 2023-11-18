Гранат: уверен в победе сборной России, но недооценивать Кубу категорически нельзя

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о грядущем товарищеском матче российской национальной команды с Кубой.

«Конечно, я буду смотреть матч сборной России против Кубы. А почему нет? Это будет очередная интересная игра нашей команды. Этот матч будет давать очки в рейтинг ФИФА. Очень важно проявить себя и добыть победу в этой игре. Нельзя называть какие-то матчи неважными или ненужными. Безусловно, сборная Россия — явный фаворит в предстоящей встрече. Я полностью уверен в победе нашей команды, но недооценивать соперника категорически нельзя», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сборная России встретится с Кубой в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.