Латвия — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2024 начнётся в 20:00

В матче 9-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Латвии и Хорватии. Команды будут играть на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга отборочного турнира Хорватия дома разгромила Латвию со счётом 5:0. Забитыми мячами отметились Бруно Петкович (дважды), Лука Иванушец, Андрей Крамарич и Марио Пашалич.

Сборная Хорватии занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Латвия располагается на пятой строчке, заработав три очка. Лидирует сборная Турции (16).