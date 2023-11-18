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Латвия — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2024 начнётся в 20:00

Латвия — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2024 начнётся в 20:00
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В матче 9-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Латвии и Хорватии. Команды будут играть на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Латвия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга отборочного турнира Хорватия дома разгромила Латвию со счётом 5:0. Забитыми мячами отметились Бруно Петкович (дважды), Лука Иванушец, Андрей Крамарич и Марио Пашалич.

Сборная Хорватии занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Латвия располагается на пятой строчке, заработав три очка. Лидирует сборная Турции (16).

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