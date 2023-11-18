Тренер сборной Кубы: Россия — команда отличного уровня. У вас много талантливых игроков

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо высказался о национальной команде России перед товарищеским матчем. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

«Сборная России — команда отличного уровня. У вас высокий рейтинг и очень много талантливых игроков. Упоминание некоторых из них было бы недооценкой других, но мы действительно знаем многих футболистов, хотя не уверены, что все они могут играть — понимаем, что у них также есть несколько травмированных», — сказал Кастильо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела в ещё одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.