Билялетдинов: Россия — стопроцентный фаворит в матче с Кубой. Жду разгромной победы

Бывший футболист Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Куба. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

«Мне интересен каждый матч сборной России вне зависимости от соперника. С большим удовольствием посмотрю игру с Кубой. Сборной в любом случае нужно играть, без разницы, с кем. Матч с Кубой точно пойдёт нам на пользу. Очки в рейтинге ФИФА? Да это уже неважно. Эти очки нам точно ничего не дадут особо. Что они есть, что их нет, разницы ноль. Хорошо, что решили провести игру в Волгограде. Там шикарный город и стадион. Уверен, что придёт много болельщиков, будет великолепная атмосфера.

Конечно, наша сборная — стопроцентный фаворит. Полностью уверен в победе сборной России. Жду разгромной победы от наших ребят. Больше интересно, каким составом мы сыграем. Очень хочется, чтобы у всех ребят горели глаза. Жду прям интересного футбола», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.