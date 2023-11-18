Игрок «Ювентуса» Кин: общение Манджукича со мной было похоже на оскорбление

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин вспомнил, как выглядело его общение с экс-игроком «старой синьоры» Марио Манджукичем.

«Могу рассказать о Манджукиче, с которым мы вместе играли в «Ювентусе». Он обладал характером, более-менее похожим на характер Златана Ибрагимовича. У Златана есть много ярких высказываний. Манджукич тоже много высказывался, но это было больше похоже на оскорбления в мой адрес.

Однажды, когда мне было 15 лет, я пришёл на тренировку первой команды. Марио спросил меня: «Тебе 15 лет и ты уже в первой команде?» Потом он снова подошёл ко мне и задал вопрос: «Что ты здесь делаешь?» Я ответил ему: «Стараюсь быть похожим на тебя». На что он сказал мне: «Не думай об этом. Сейчас ты находишься на просмотре, но уже завтра снова вернёшься в молодёжку», — приводит слова Кина сайт журналиста Альфредо Педуллы.