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Армения — Уэльс: стартовые составы команд на матч квалификации на Евро-2024

Сегодня, 18 ноября, состоится встреча 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы-2024 между сборными Армении и Уэльса. Матч пройдёт на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

Армения: Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Калисир, Тикнизян, Сперцян, Бичахчян, Иву, Дашян, Селараян, Ранос.

Уэльс: Уорд, Уильямс, Дэвис, Мефам, Родон, Джеймс, Брукс, Ампаду, Робертс, Уилсон, Мур.

Сборная Уэльса занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков.