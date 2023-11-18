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ЖФК «Зенит» разгромил ЖФК «Динамо» в 4-м туре заключительного этапа Суперлиги

ЖФК «Зенит» разгромил ЖФК «Динамо» в 4-м туре заключительного этапа Суперлиги
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Завершился матч 4-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой из Курска. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0.

На шестой минуте встречи счёт открыла нападающая сине-бело-голубых Ана Диаш. На 45-й минуте нападающая Лина Якупова удвоила преимущество хозяев. На 74-й минуте третий мяч «Зенита» забила защитница Вероника Куропаткина.

После четырёх туров заключительного этапа женской Суперлиги «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Динамо» заработало 23 очка и расположилось на пятой строчке.

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 4-й тур
18 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо (ж)
Москва
1:0 Диаш – 6'     2:0 Якупова – 45'     3:0 Куропаткина – 74'    
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