ЖФК «Зенит» разгромил ЖФК «Динамо» в 4-м туре заключительного этапа Суперлиги

Завершился матч 4-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой из Курска. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0.

На шестой минуте встречи счёт открыла нападающая сине-бело-голубых Ана Диаш. На 45-й минуте нападающая Лина Якупова удвоила преимущество хозяев. На 74-й минуте третий мяч «Зенита» забила защитница Вероника Куропаткина.

После четырёх туров заключительного этапа женской Суперлиги «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Динамо» заработало 23 очка и расположилось на пятой строчке.