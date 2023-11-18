ЖФК «Зенит» разгромил ЖФК «Динамо» в 4-м туре заключительного этапа Суперлиги

Завершился матч 4-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой из Курска. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0.
На шестой минуте встречи счёт открыла нападающая сине-бело-голубых Ана Диаш. На 45-й минуте нападающая Лина Якупова удвоила преимущество хозяев. На 74-й минуте третий мяч «Зенита» забила защитница Вероника Куропаткина.
После четырёх туров заключительного этапа женской Суперлиги «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Динамо» заработало 23 очка и расположилось на пятой строчке.
- 18 ноября 2023
-
16:55
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
16:44
-
16:35
-
16:28
-
16:20
-
16:08
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:51
-
15:50
-
15:39
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:25
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:53
-
14:53
-
14:39
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:54
-
13:51