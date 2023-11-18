Вадим Евсеев назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга

Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев оценил «Краснодар» и назвал наставника «быков» Владимира Ивича лучшим тренером первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Удаётся ли следить за РПЛ? Да, немного. Сегодня «Краснодар» лидер, а завтра — нет. Одна победа может всё решить. Но «Краснодар» сейчас заслуженно занимает первое место в таблице. Смотрел несколько их игр, даже играл против них.

Ивич – сильный специалист? Скажу так: я не проиграл, играя против его команды. Кто лучший тренер первого круга РПЛ? Точно Ивич», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 32 очка после 15 проведённых матчей.