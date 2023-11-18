«Акрон» с минимальным счётом уступил «Волгарю» в домашнем матче Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). «Волгарь» одержал победу со счётом 1:0.

На седьмой минуте счёт открыл полузащитник гостей Артур Гилязетдинов. На 55-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий «Волгаря» Дмитрий Лесников. Через 12 минут составы уравнялись после удаления полузащитника «Акрона» Сергея Макарова.

«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка после 19 матчей. «Волгарь» находится на 15-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Тюмень» (35).