Канчельскис: хорошо, что додумались провести матч с Кубой в Волгограде, а не в Москве

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Куба. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

«Нашей сборной надо играть всегда, двигаться дальше. Будем надеяться, что выиграют у Кубы. Хотелось бы посмотреть матч, было бы интересно. Мне неважен результат в этой встрече — это нужно тренерскому штабу сборной России. Мне интересно посмотреть новичков в сборной, как они будут выглядеть. Это интересно. Мы все понимаем, что Кубу обыгрывать надо, но я же не тренер. Так что результат мне не так важен. Хорошо, что додумались провести матч в Волгограде, а не в Москве или в Питере. Был бы интересный футбол, если бы кубинцев выпустили в минус 15. Надеюсь, что в Волгограде будет хорошая погода и придут болельщики», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.