Армения — Уэльс: Селараян открыл счёт

В эти минуты проходит встреча 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Армении и Уэльса. Команды играют на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте счёт открыл полузащитник сборной Армении Лукас Селараян.

В матче первого круга группового этапа, который проходил в Уэльсе, победу со счётом 4:2 одержала сборная Армении. До этого команды дважды играли между собой в 2001 году. Тогда оба матча завершились вничью — 0:0 и 2:2.

Сборная Уэльса занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков.