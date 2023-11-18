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Армения — Уэльс: Селараян открыл счёт

Армения — Уэльс: Селараян открыл счёт
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В эти минуты проходит встреча 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Армении и Уэльса. Команды играют на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Армения
2-й тайм
1 : 1
Уэльс
1:0 Селараян – 5'     1:1 Тикнизян – 45+2'    

На шестой минуте счёт открыл полузащитник сборной Армении Лукас Селараян.

В матче первого круга группового этапа, который проходил в Уэльсе, победу со счётом 4:2 одержала сборная Армении. До этого команды дважды играли между собой в 2001 году. Тогда оба матча завершились вничью — 0:0 и 2:2.

Сборная Уэльса занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков.

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