Тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, на какой позиции сыграет в матче с «Динамо»

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, на какой позиции сыграет в сегодняшнем товарищеском матче с московским «Динамо». Напомним, матч начнётся сегодня примерно в 17:35 по московскому времени.

«На какой позиции выйду, сколько отыграю? И как мне вообще эта затея [сыграть самому]? Затея возникла на пресс‑конференции. Мы договорились, что по пять минут сыграем с Марцелом [Личкой]. Выйду, наверное, на позиции центрального полузащитника. А он вроде впереди выйдет. У меня задача — не испортить. Я буду бороться за мяч.

Как сыграем против «Динамо»? Мы понимаем, что «Динамо» — более мастеровитая команда. Пока пропасть между нашей командой и клубом МИР РПЛ. Будем стараться больше играть от обороны, на контратаках, стараться не дать пространства «Динамо». Хотим перекрыть лидеров», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».