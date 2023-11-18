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Тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, на какой позиции сыграет в матче с «Динамо»

Тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, на какой позиции сыграет в матче с «Динамо»
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Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, на какой позиции сыграет в сегодняшнем товарищеском матче с московским «Динамо». Напомним, матч начнётся сегодня примерно в 17:35 по московскому времени.

«На какой позиции выйду, сколько отыграю? И как мне вообще эта затея [сыграть самому]? Затея возникла на пресс‑конференции. Мы договорились, что по пять минут сыграем с Марцелом [Личкой]. Выйду, наверное, на позиции центрального полузащитника. А он вроде впереди выйдет. У меня задача — не испортить. Я буду бороться за мяч.

Как сыграем против «Динамо»? Мы понимаем, что «Динамо» — более мастеровитая команда. Пока пропасть между нашей командой и клубом МИР РПЛ. Будем стараться больше играть от обороны, на контратаках, стараться не дать пространства «Динамо». Хотим перекрыть лидеров», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

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