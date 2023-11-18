«Арсенал» близок к продлению контракта с Беном Уайтом

Лондонский «Арсенал» находится на завершающей стадии по продлению контракта с защитником Беном Уайтом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Напомним, действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

По информации источника, обе стороны целиком и полностью уверены, что им удастся достичь окончательного соглашения. Активные переговоры продолжатся на следующей неделе. Отмечается, что Уайт заинтересован в продолжении сотрудничества с «канонирами».

В текущем сезоне Бен Уайт провёл 18 матчей за «Арсенал» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 55 млн. В составе лондонского клуба защитник выиграл Суперкубок Англии – 2023.