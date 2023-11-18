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Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» и возглавило таблицу Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» и возглавило таблицу Первой лиги
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Сегодня, 18 ноября, состоялся матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче на 16-й минуте забил нападающий «Тюмени» Виталий Шитов. На 36-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу полузащитника Ражаба Магомедова. На 52-й минуте Сослан Кагермазов вывел «Динамо» вперёд. А на 70-й минуте бывший форвард московского ЦСКА Сердер Сердеров увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Отметим, что с 72-й минуты гости играли вдесятером. С поля был удалён Денис Самойлов.

Эта победа позволила подопечным Курбана Бердыева набрать 37 очков и возглавить турнирную таблицу Первой лиги. «Тюмень» с 35 очками расположилась на втором месте.

Россия - Мелбет Первая лига . 19-й тур
18 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
3 : 1
Тюмень
Тюмень
0:1 Шитов – 16'     1:1 Магомедов – 36'     2:1 Кагермазов – 51'     3:1 Сердеров – 70'    
Удаления: нет / Самойлов – 72'
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