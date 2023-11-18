Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» и возглавило таблицу Первой лиги

Сегодня, 18 ноября, состоялся матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче на 16-й минуте забил нападающий «Тюмени» Виталий Шитов. На 36-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу полузащитника Ражаба Магомедова. На 52-й минуте Сослан Кагермазов вывел «Динамо» вперёд. А на 70-й минуте бывший форвард московского ЦСКА Сердер Сердеров увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Отметим, что с 72-й минуты гости играли вдесятером. С поля был удалён Денис Самойлов.

Эта победа позволила подопечным Курбана Бердыева набрать 37 очков и возглавить турнирную таблицу Первой лиги. «Тюмень» с 35 очками расположилась на втором месте.