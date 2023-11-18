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Дасаев: счастлив, что Яшин — в топ-10 лучших вратарей в истории. Меня там нет? Не обидно

Дасаев: счастлив, что Яшин — в топ-10 лучших вратарей в истории. Меня там нет? Не обидно
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на первое место советского голкипера Льва Яшина в рейтинге 10 лучших вратарей в истории футбола. Данный рейтинг был составлен чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.

«Яшин — легенда. Он создал вратарскую историю и оставил большое наследие. Наша вратарская школа была одной из лучших в мире. Мне не обидно, что меня там нет. Это дело составляющего. А что Лев Иванович там — я рад. Мы по нему тренировались и играли. Я счастлив, что он в топ-10», — приводит слова Дасаева Sport24.

Напомним, Яшин на протяжении 20-летней карьеры выступал только за один клуб — московское «Динамо». В составе бело-голубых Лев Иванович выигрывал пять чемпионатов и три Кубка СССР. Со сборной страны вратарь брал чемпионат Европы и завоёвывал золотые медали Олимпийских игр. В 1963 году Яшина признали лучшим игроком мира по версии журнала France Football.

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