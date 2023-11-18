Евсеев: сборная России должна существовать, без разницы, какой соперник

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев высказался о сборной России, в частности о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Кубы, который пройдёт 20 ноября в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

«Нужна ли сборная России в такое время? А почему нет? Сборная должна существовать и играть.

Матчи со сборными Кении, Кубы приносят какую-то пользу? Найдите других соперников, в чём проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться. Сборная должна существовать, несмотря ни на что. Хорошо, что РФС привозит сборную в регионы.

Скоро матч в Волгограде? Это очень хорошо. Нужно почаще такое делать. Без разницы, какой соперник. Думаю, соберётся полный стадион. Приезд сборной – всегда праздник для болельщиков», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела ещё в одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.