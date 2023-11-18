Быстров: нужно уверенно побеждать Кубу не только по счёту, но и по игре

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча, в котором встретятся сборный России и Кубы. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Начало игры — в 19:30 мск.

«Не хотелось бы думать о каком‑то негативном состоянии после матча. Играем дома в Волгограде, люди давно не видели сборную, придут поддержать её. Игроки должны тем самым отплатить.

Если будет агрессивная и атакующая игра, то в принципе неважно, с каким счётом будет победа. Если счёт будет 2:0, зрители будут довольны. Но, естественно, нужно уверенно побеждать не только по счёту, но и по игре. Все эти разговоры о том, что это товарищеские матчи, должны уходить на второй план, раз возникла такая ситуация, что мы можем играть только такие матчи. Для тех, кто приезжает в сборную, этот матч должен быть как последний.

Ничего не слышал ранее о сборной Кубы. Но эти ребята физически сильные. Крепкие, мускулистые. Сейчас только ленивый не может играть в футбол, даже Мальта играет. Нам неважно в принципе, какой будет Куба, нам важно, какими будем мы. Надо отталкиваться от своей игры, а не смотреть на Кубу. Но 100% она хуже, чем Камерун», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».