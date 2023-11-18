«Динамо» — 2DROTS: Фернандес вывел бело-голубых вперёд

Сегодня, 18 ноября, проходит товарищеский матч, в котором встречаются московские «Динамо» и 2DROTS. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме, на 24-й минуте, Роберто Фернандес с передачи Бителло открыл счёт в матче, выведя «Динамо» вперёд — 1:0.
Ранее медийная команда 2DROTS уже проводила товарищеский матч с командой Российской Премьер-Лиги. 23 марта 2023 года 2DROTS выиграли у московского ЦСКА со счётом 2:1. В составе медийной команды отличились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев. За ЦСКА единственным голом отметился Фёдор Чалов.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 25 очков за 15 матчей. Лидирует «Краснодар» (32).
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