Тренер сборной Кубы: нам понадобилась пара дней, чтобы добраться до России

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо рассказал, как команда добиралась до России.

«Нам понадобилась пара дней, чтобы добраться до России. Мы приехали, когда тут начинается зима и температура, к которой мы не привыкли. Будем надеяться, что эти дни тренировок и акклиматизация не окажут на нас такого сильного влияния в матче», — сказал Кастильо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Товарищеский матче между сборными России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела ещё в одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.