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Тренер сборной Кубы: нам понадобилась пара дней, чтобы добраться до России

Тренер сборной Кубы: нам понадобилась пара дней, чтобы добраться до России
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Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо рассказал, как команда добиралась до России.

«Нам понадобилась пара дней, чтобы добраться до России. Мы приехали, когда тут начинается зима и температура, к которой мы не привыкли. Будем надеяться, что эти дни тренировок и акклиматизация не окажут на нас такого сильного влияния в матче», — сказал Кастильо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Товарищеский матче между сборными России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела ещё в одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.

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