В РФС рассказали, какая посещаемость ожидается на матче сборных России и Кубы

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказала, какая посещаемость ожидается на предстоящий товарищеский матч сборных России и Кубы. Напомним, встреча пройдёт 20 ноября и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«На данный момент на матч сборной России с командой Кубы продано 36 тыс. билетов. В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру. Вместимость стадиона на этом матче составит 40 тыс. зрителей», — приводит слова службы коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела ещё в одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.