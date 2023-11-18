Матч «Динамо» — 2DROTS показал наивысшую посещаемость на «ВТБ Арене» в 2023 году

Сегодня, 18 ноября, прошёл товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Динамо» одержало победу во встрече со счётом 2:1.

Данный матч показал наилучшую посещаемость на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в 2023 году. Посмотреть на матч клуба РПЛ и медийной команды пришли 22 244 зрителя.

Напомним, ранее медийная команда 2DROTS уже проводила товарищеский матч с командой Российской Премьер-Лиги. 23 марта 2023 года 2DROTS выиграли у московского ЦСКА со счётом 2:1. В составе медийной команды отличились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев. За ЦСКА единственным голом отметился Фёдор Чалов.