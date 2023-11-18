Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» намерен приобрести брата Джуда Беллингема

«Тоттенхэм» намерен приобрести брата Джуда Беллингема
Комментарии

«Тоттенхэм» продолжает активно следить за прогрессом полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в руководстве «шпор» ценят талант и перспективы молодого хавбека. В лондонском клубе приняли решение предпринять попытку трансфера 18-летнего игрока в одно из ближайших трансферных окон.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провёл за «Сандерленд» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Информация о сроке контракта хавбека с нынешним клубом отсутствует. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Беллингему-младшему со стороны мадридского «Реала».

Материалы по теме
«Реал» Мадрид отправил скаута просмотреть брата Беллингема, Джоба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android