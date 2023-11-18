«Тоттенхэм» намерен приобрести брата Джуда Беллингема

«Тоттенхэм» продолжает активно следить за прогрессом полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в руководстве «шпор» ценят талант и перспективы молодого хавбека. В лондонском клубе приняли решение предпринять попытку трансфера 18-летнего игрока в одно из ближайших трансферных окон.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провёл за «Сандерленд» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Информация о сроке контракта хавбека с нынешним клубом отсутствует. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Беллингему-младшему со стороны мадридского «Реала».