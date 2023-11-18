Сборная России прилетела в Волгоград на товарищеский матч с Кубой

Сборная России прилетела в Волгоград на товарищеский матч с национальной командой Кубы. Об этом сообщил телеграм-канал сборной России.

Видео доступно в телеграм-канале Сборная России по футболу.

«Волгоград встретил хлебом и солью! Спасибо!» — написала пресс-служба сборной.

Товарищеский матч национальных команд России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела ещё в одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.