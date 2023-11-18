Иван Злобин отыграл «на ноль» и помог «Фамаликану» выйти в 1/16 Кубка Португалии

Сегодня, 18 ноября, состоялся матч 1/32 финала Кубка Португалии, в котором «Фамаликан» на выезде оказался сильнее футбольного клуба «Камаша». Гости одержали разгромную победу со счётом 5:0.

В составе «Фамаликана» по одному голу забили защитник Франсишку Моура и полузащитники Алекс Добре и Густаво Са. А португалец Пабло оформил дубль.

Российский голкипер «Фамаликана» Иван Злобин провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В матче 1/16 финала турнира соперником «Фамаликана» станет лиссабонская «Бенфика».

Злобин — воспитанник академии московского ЦСКА. В 2015 году голкипер стал игроком молодёжной команды португальского клуба «Униан Лейрия», а через год перешёл в «Бенфику». В сезоне-2019/2020 23-летний вратарь принял участие в семи матчах за «Бенфику» во всех турнирах. В составе «Бенфики» Злобин является обладателем Суперкубка Португалии (2019). В 2020 году он перешёл в «Фамаликан».