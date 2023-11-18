Лепский: Марцел Личка как игрок пригодился бы «Динамо» сейчас

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский прокомментировал победу своей команды в сегодняшней товарищеской игре с медийной командой 2DROTS (2:1), а также оценил уровень игры тренера бело-голубых Марцела Лички, который сегодня вышел на поле на несколько минут.

«Всё отлично, 2DROTS — хорошая команда. Мы получили много эмоций. Спасибо болельщикам, что пришли.

Как мне уровень 2DROTS? Они хорошо выступают в МФЛ, Кубке России. Уровень очень хороший. Счёт 2:1, но нам было непросто.

Игрок Марцел Личка помог бы «Динамо»? Марцел не потерял ни одного мяча, поэтому он хороший форвард. Конечно, он бы пригодился «Динамо», — приводит слова Лепского «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 18 ноября, прошёл товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Динамо» одержало победу во встрече со счётом 2:1.