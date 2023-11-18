Тренер сборной Армении поведал, что сказал Тикнизяну о его автоголе в матче с Уэльсом

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал о диалоге с защитником команды и московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном после матча 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Армении и Уэльса. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1, а автогол Тикнизяна не позволил Армении выиграть в данной игре.

«Наир Тикнизян подошёл ко мне и говорит: «Васильич, у вас на Украине у Ярмоленко был автогол. А сейчас автогол сделал я».

Я говорю: «Нет, Наир, никогда нельзя это сравнивать. И там человек не хотел, и ты — нет. У меня к тебе претензий никаких нет и никогда не будет».

Я не принимаю слово «невезение» никогда. Это мастерство, это реализация. Надо подтягивать. Классные команды и классные футболисты, когда у них есть один момент, они этот один момент используют. Мне объективно обидно», — приводит слова Петракова Sport24.

Напомним, после этого матча в активе Уэльса стало 11 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице группы D. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав восемь очков.