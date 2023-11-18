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«Нефтчи» — «Зенит»: гости сравняли счёт в товарищеском матче

«Нефтчи» — «Зенит»: гости сравняли счёт в товарищеском матче
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются азербайджанский «Нефтчи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды играют на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023 . Товарищеские матчи
18 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
2-й тайм
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Мирзов – 9'     1:1 Кейрос – 56'     2:1 Мирзов – 62'    

На 56-й минуте бразильский полузащитник Ду Кейрос сравнял счёт в матче.

«Зенит» и «Нефтчи» проводили товарищеский матч 1 июля 2023 года. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1. В составе российской команды голами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев. За азербайджанскую команду отличился бразилец Салданья.

Напомним, подопечные Сергея Семака идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после первого круга. «Нефтчи» после 13 сыгранных матчей в чемпионате Азербайджана располагается на шестом месте. В активе команды 18 очков.

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