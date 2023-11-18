Хавбек «Акрона» Галкин: мы лучше играем и атакуем, а «Волгарь» обороняется и убивается

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Владислав Галкин прокомментировал поражение своей команды в игре 19-го тура Первой лиги с «Волгарём» (0:1).

«Что могу сказать о сегодняшней игре? Не получилось гол забить, гола не хватило. Атаковали хорошо, вскрывали хорошо. Не забили просто. Было бы легче, если бы забили.

Не знаю, в чём секрет обороны «Волгаря». Я не вижу никакого секрета. Просто не везёт нам с ними именно дома. Я считаю, что мы лучше играем, лучше атакуем, прессингуем. А они обороняются и убиваются. Находят момент какой-то и забивают его.

Сегодня рефери не давал особо играть. Постоянные свистки, жёлтые карточки. Из-за этого было тяжело немного – сбивался темп. Не хватало нам своего напряжения, которое мы оказываем на соперника.

Думаю, «Акрон» может выйти в РПЛ по итогам сезона. Шансы у всех хорошие, в том числе и у нас. Будем стараться, будем работать», – приводит слова Галкина Metaratings.ru.