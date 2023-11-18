Рыков: сборной России лучше играть с профессиональными командами

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков высказался о результатах сборной России, а также поделился мнением о возможном матче национальной команды с медиафутбольной командой.

«Сборной главное играть и получать опыт. Много молодых ребят, у которых нет опыта международных матчей. Лучше играть, чем нет.

Обязательно смотрю игры. Бывает разный уровень футбола. Не всегда всё получается, но и хорошие игры бывают. Отрабатываются какие-то нюансы. Карпин смотрит всех футболистов, наверное, хочет познакомиться, это нормально.

Возможный матч сборной с медиафутбольной командой? Главный тренер должен сказать, готов ли он провести спарринг с медиакомандой. Захочет, сыграет. Но думаю, что лучше играть с профессиональными командами», — приводит слова Рыкова Metaratings.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 по московскому времени.

В 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела ещё в одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.