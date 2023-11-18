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«Челси» интересуется нападающим «Брайтона» Фергюсоном

«Челси» интересуется нападающим «Брайтона» Фергюсоном
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«Челси» может подписать форварда «Брайтона» и сборной Ирландии Эвана Фергюсона. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, боссы лондонского клуба высоко ценят талант 19-летнего нападающего. В офисе команды уверены, что им удастся обойти конкурентов в борьбе за Фергюсона благодаря хорошим отношениям с его агентами. Отмечается, что «Брайтон» запросит за своего нападающего немалую сумму, так как он всего лишь неделю назад продлил контракт.

В текущем сезоне Фергюсон провёл за «Брайтон» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Действующее соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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