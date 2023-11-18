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Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Нефтчи»

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Нефтчи»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с азербайджанским «Нефтчи» (1:2).

«Можно ли выделить какие‑то позитивные моменты после поражения от «Нефтчи»? В целом игра и существует для того, чтобы получать представление о том, в какой форме находятся футболисты. Мы его получили. Это самое важное. Жаль, что Мантуан получил повреждение, а в остальном — хорошая товарищеская игра.

Дух соперничества соответствовал товарищеской игре или скорее это было настоящее противостояние? Любой спортсмен не хочет проигрывать. Матч был боевым, было много единоборств, даже затяжки времени. Сегодня «Нефтчи» оказался более удачливым», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 18 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались азербайджанский «Нефтчи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды играли на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Подопечные Сергея Семака идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после первого круга. «Нефтчи» после 13 сыгранных матчей в чемпионате Азербайджана располагается на шестом месте. В активе команды 18 очков.

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