Личка — о матче с 2DROTS: я будто вернулся на 20 лет назад, когда ещё был футболистом

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями от товарищеского матча с медийным футбольным клубом 2DROTS (2:1).

«Какие у меня мысли и эмоции после такого матча? Эмоции хорошие. Я очень рад, что сегодня мы провели такую игру. Пришли 22 тысячи болельщиков, которым, уверен, она понравилась и домой они поедут довольными. Было здорово провести на поле восемь минут: я будто вернулся на 20 лет назад, когда ещё был профессиональным футболистом. И атмосфера была просто супер», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 18 ноября, прошёл товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Динамо» одержало победу во встрече со счётом 2:1.