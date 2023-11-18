Личка: в матче с 2DROTS старался играть между линиями и делать не больше двух касаний

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями о своей игре в товарищеском матче с медийным футбольным клубом 2DROTS (2:1). Чешский специалист отыграл в этой встрече восемь минут.

«Как тренер Марцел Личка сегодня оценит футболиста Марцела Личку? Понятно, что я уже не такой быстрый, как раньше. Я старался играть между линиями и делать не больше двух касаний, потому что скорость была очень приличная. Рад, что два-три моих паса прошли, это хорошо.

Роберто Фернандес не отдал мне мяч, когда я его просил об этом? Я был таким футболистом, который любил играть с мячом и постоянно просил его. Там был отличный момент, когда Робби мог отдать мяч между линиями, а я мог развернуться и сыграть с Тюкавиным впереди. Но он не стал мне пасовать, и я ему сразу крикнул: «Давай, играй со мной, не бойся». Всё нормально», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.