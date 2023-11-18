Бруну Фернандеш прокомментировал возможный переход в «МЮ» игрока «Бенфики» Невеша

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о возможном переходе в стан «красных дьяволов» хавбека «Бенфики» Жоау Невеша.

«Я бы хотел видеть Жоау в «Юнайтед», у него высочайший уровень! Но окончательный выбор будущей команды остаётся только и только за ним.

Он отличный игрок, но всё зависит от идей и задумок нашего тренера. В любом случае Жоау ждёт большое будущее, будь то в «Юнайтед» или в любом другом клубе», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Невеш провёл за «Бенфику» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Невешу со стороны «Манчестер Юнайтед».