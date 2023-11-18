«Ливерпуль» зимой попытается подписать хавбека «Манчестер Сити» Филлипса

«Ливерпуль» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдцы находятся в поиске качественного опорного хавбека. Сам Филлипс заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, несмотря на интерес со стороны туринского «Ювентуса».

Напомним, «Манчестер Сити» приобрёл 27-летнего Филлипса в июле 2022 года у «Лидса». По данным интернет-портала Transfermarkt, тогда за его переход было заплачено € 49 млн. Действующий контракт английского полузащитника с «горожанами» рассчитан до июня 2028 года. В нынешнем сезоне Калвин принял участие в шести матчах, проведя на поле в общей сложности 168 минут.

Ранее сообщалось об интересе к Филлипсу со стороны «Ньюкасла».