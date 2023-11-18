«Манчестер Сити» рассматривает вариант с трансфером защитника «Челси» Матсена

Защитник «Челси» Ян Матсен в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает 90min.

По информации источника, «Манчестер Сити» находится в активном поиске кандидатов на усиление позиции левого защитника. Матсен является одним из вариантов в шорт-листе селекционного отдела «горожан». Отмечается, что сам игрок недоволен отсутствием игровой практики и готов к переходу в новую команду.

Матсен находится в структуре «Челси» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «синих» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Недавно нидерландец продлил контракт с лондонской командой до конца июня 2025-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.