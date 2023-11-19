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Кварацхелия: Роналду — великий игрок, для меня он был кумиром и принёс мне много эмоций

Кварацхелия: Роналду — великий игрок, для меня он был кумиром и принёс мне много эмоций
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Вингер итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о португальском нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду – великий игрок. Когда у тебя есть такой соперник, как Лео Месси, и тебе удаётся почти каждый год быть с ним на одном уровне – это крайне сложно, поэтому я всегда его обожал.

Он многого добился благодаря своему профессионализму, ему пришлось нелегко в детстве. Для меня он был кумиром и принёс мне много эмоций своими голами», – сказал Кварацхелия в интервью на YouTube-канале «Bank of Georgia TV».

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл 11 матчей в рамках чемпионата Италии за «Наполи», забил три гола и сделал три результативных передачи. В составе грузинской национальной команды Хвича забил четыре гола в последних трёх матчах.

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