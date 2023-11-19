«Аль-Иттихад» Бензема и Канте объявил о назначении Гальярдо на пост наставника

Экс-наставник «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо возглавил «Аль-Иттихад», за который выступают французские футболисты Карим Бензема и Н'Голо Канте. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Аргентинский тренер подписал соглашение с новой командой сроком на полтора года. 47-летний специалист за время своей тренерской карьеры работал только с двумя командами — уругвайским «Насьоналем» и аргентинским «Ривер Плейт». Последних Гальярдо возглавлял на протяжении восьми лет. Под его руководством «Ривер Плейт» завоевал 13 трофеев, в том числе стал чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес (дважды).

На данный момент «Аль-Иттихад» занимает в чемпионате Саудовской Аравии пятое место, отставая от лидирующего «Аль-Хилаля» на 11 очков.