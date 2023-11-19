Франция разгромила Гибралтар со счётом 14:0 в матче 9-го тура отбора на Евро-2024

Завершился матч 9-го тура группы B отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Франции и Гибралтара. Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Сборная Франции разгромила Гибралтар со счётом 14:0.

В самом начале встречи, на третьей минуте, Итан Сантос забил автогол, выведя Францию вперёд. Уже через минуту Маркус Тюрам удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте Уоррен Заир-Эмери сделал счёт разгромным. На 30-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, забив четвёртый мяч французов. На 34-й минуте Жонатан Клосс довёл преимущество хозяев до пяти мячей, а на 36-й минуте Кингсли Коман забил шестой мяч, и на 37-й минуте Юссуф Фофана оформил седьмой гол французов.

Во втором тайме, на 63-й минуте, Адриен Рабьо забил восьмой мяч, а на 65-й минуте Коман оформил дубль. На 73-й минуте первый гол во встрече забил Усман Дембеле, доведя преимущество до 10 мячей, а на 75-й минуте в ворота Гибралтара залетел 11-й мяч благодаря усилиям Мбаппе. На 82-й минуте Мбаппе оформил хет-трик. На 89-й минуте Оливье Жиру также отметился голом. На 90+1-й минуте Жиру оформил дубль, установив окончательный счёт матча — 14:0, разгромная победа Франции.

После результата данного матча сборная Франции занимает первое место в группе B, набрав 21 очко из 21-го возможного в семи матчах. Гибралтар занимает последнее, пятое место с 0 очков.