«Я жалею об этом каждый день». Маркус Тюрам — о бутсах Месси

Нападающий миланского «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам рассказал о том, как Лионель Месси подарил ему пару своих бутс.

«Когда мне было 10 лет, я пошёл посмотреть тренировку моего отца (Лилиана Тюрама. — Прим. «Чемпионата») в «Барселоне», и у меня не было с собой бутс. Месси был молод, и после тренировки я хотел выйти на поле и поиграть с другими детьми, а у Лео был почти тот же размер обуви, что и у меня: у меня был 38-й, а у него – 40-41-й.

Он оставил мне свои бутсы, я поиграл, а потом он сказал мне: «Забирай». В 10 лет я не понимал, что только что произошло, поэтому на следующий день я отдал их другу. Я жалею об этом каждый день...», — приводит слова Тюрама AS.

Напомним, 26-летний нападающий перешёл в «Интер» из мёнхенгладбахской «Боруссии» минувшим летом. За четыре сезона в составе немецкого клуба Тюрам принял участие в 134 матчах, в которых забил 44 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт с командой подошёл к концу и не был продлён. Таким образом, «Интеру» француз достался бесплатно.