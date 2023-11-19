Сборные Швейцарии и Косова не смогли выявить победителя в матче отбора на Евро-2024

В субботу, 18 ноября, состоялась встреча 9-го тура группы I отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Косова. Команды играли на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Встреча завершилась вничью — 1:1.
В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. В самом начале второй половины встречи, на 47-й минуте, полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас открыл счёт. На 82-й минуте нападающий гостей Мухамет Хюсени установил на табло ничейный результат.
После этой ничьей в активе Швейцарии стало 17 очков. Команда опустилась на вторую строчку в турнирной таблице группы I. Сборная Косова идёт на четвёртом месте с 11 очками.
- 19 ноября 2023
-
01:36
-
01:19
-
00:52
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:41
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:22
-
00:13
-
00:10
-
00:08
- 18 ноября 2023
-
23:57
-
23:48
-
23:46
-
23:35
-
23:19
-
23:18
-
23:15
-
23:06
-
23:01
-
22:50
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:34
-
22:32
-
22:23
-
22:17
-
22:05
-
21:57
-
21:54
-
21:50