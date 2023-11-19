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Сборные Швейцарии и Косова не смогли выявить победителя в матче отбора на Евро-2024

Сборные Швейцарии и Косова не смогли выявить победителя в матче отбора на Евро-2024
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В субботу, 18 ноября, состоялась встреча 9-го тура группы I отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Косова. Команды играли на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Встреча завершилась вничью — 1:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. В самом начале второй половины встречи, на 47-й минуте, полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас открыл счёт. На 82-й минуте нападающий гостей Мухамет Хюсени установил на табло ничейный результат.

После этой ничьей в активе Швейцарии стало 17 очков. Команда опустилась на вторую строчку в турнирной таблице группы I. Сборная Косова идёт на четвёртом месте с 11 очками.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Косово
1:0 Варгас – 47'     1:1 Хюсени – 82'    
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