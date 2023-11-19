Сборная Франции установила 3 рекорда в одном матче, забив Гибралтару 14 мячей

Завершился матч 9-го тура группы B отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Франции и Гибралтара. Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Сборная Франции разгромила Гибралтар со счётом 14:0.

Таким образом французы установили сразу три рекорда в одном матче — рекорд отборов на Евро по количеству голов в одном матче (ранее был матч Германия 13:0 Сан-Марино), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее было 10:0 над Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (также Германия 13:0 Сан-Марино).

После результата данного матча сборная Франции занимает первое место в группе B, набрав 21 очко из 21-го возможного в семи матчах. Гибралтар занимает последнее, пятое место с 0 очков.