«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» могут подписать форварда «Аль-Иттихада» Жоту

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Жота заинтересовал сразу несколько английских клубов, сообщает 90min.

По информации источника, на португальского игрока атаки претендуют «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Отмечается, что главным аргументом в пользу перехода футболиста в стан «шпор» может стать знакомство с наставником лондонского клуба Ангелосом Постекоглу. Жота играл под руководством австралийца в «Селтике» в прошлом сезоне.

Напомним, Жота перешёл в «Аль-Иттихад» из «Селтика» минувшим летом за € 29 млн. В текущем сезоне португалец провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь одним голом. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.

Ранее стало известно о назначении на пост главного тренера «Аль-Иттихада» аргентинца Марсело Гальярдо.